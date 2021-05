Giustizia: Turco (Radicali), referendum con Salvini per ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Salvini stiamo andando insieme in Cassazione e stiamo facendo una iniziativa che per 3 o 4 mesi ci vedrà impegnati sulle strade insieme ai cittadini, non per punire o per vendetta contro qualcuno". Lo ha detto il segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco nel corso della conversazione settimanale con Enrico Salvatori su Radio Radicale. "Andremo per le strade con i cittadini perché vogliamo una giustizia che funzioni, una magistratura che torni ad essere quella prevista dalla Costituzione, che inizi ad essere quella prevista dalla Costituzione, perché in questi anni - ha spiegato - purtroppo sono state poco conosciute le sofferenze di una minoranza di magistrati che hanno denunciato loro il sistema delle correnti che produceva malagiustizia". (Rin)