Lavoro: Romano (M5s), istituire procura nazionale, c'è ddl al Senato

- "Credo sia chiaro a tutti che per invertire l'inquietante trend certificato dal rapporto sugli infortuni, anche mortali, nei luoghi di lavoro occorre valutare bene come coniugare l'esigenza di 'semplificare' con quella di garantire la sicurezza e la dignità di chi lavora. La prevenzione e l'abbattimento dei rischi passano da un'organizzazione del lavoro adeguata e da un approccio psicologico improntato al rispetto della persona prima dell'utile, perché la prevenzione è una questione culturale. Servono quindi controlli, non solo formali". Così il capogruppo del M5s in commissione Lavoro del Senato e vicepresidente della commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, Iunio Valerio Romano. "L'ultima tragedia in ordine di tempo e i suoi sviluppi mi rendono sempre più convinto dell'esigenza di istituire una Procura nazionale del lavoro – aggiunge -, con competenze specialistiche che possano garantire condotte investigative omogenee e indagini veloci, non lasciate al caso". "Su questo c'è il disegno di legge del MoVimento 5 Stelle, a mia prima firma, depositato in Senato a dicembre scorso e in attesa di essere calendarizzato dalle Commissioni congiunte Giustizia e Lavoro", conclude. (Com)