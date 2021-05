Armenia: Pashinyan accusa Azerbaigian di provocare tensioni per influenzare elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian sta cercando di provocare tensioni al confine nel tentativo di influenzare l'esito delle elezioni parlamentari anticipate in Armenia. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro armeno ad interim, Nikol Pashinyan. "Le ultime provocazioni dell'Azerbaigian al confine hanno ovviamente lo scopo di influenzare i processi elettorali in Armenia", ha affermato, ripreso dai media locali. "Prendendo questi passi provocatori, l'Azerbaigian vuole vedere un certo risultato elettorale", ha detto, aggiungendo che Baku non vuole che il suo partito vinca le elezioni parlamentari. Le elezioni anticipate in Armenia sono previste per domenica 20 giugno. (segue) (Rum)