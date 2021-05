© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 31 maggio, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2892m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: al mattino nuvolosità irregolare seguita da ampie schiarite sulle zone pianeggianti e sulla costa ligure; addensamenti pomeridiani sui settori alpini e appenninici, con qualche acquazzone sparso. Clima gradevole, massime intorno ai 24-25 gradi in pianura padana, sui 20 in Liguria. (Rpi)