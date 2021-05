© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco Giuseppe Sala prenderà parte alla conferenza stampa di presentazione della Stagione 2021-22 del Teatro alla Scala.Diretta streaming https://www.youtube.com/watch?v=l6o-GpYbMu8 (ore 12.00)Si riunisce il Consiglio comunale in modalità “mista” con una parte di consiglieri presenti in Aula e una parte di consiglieri da remoto.Diretta streaming su http://milano.videoassemblea.it/ (ore 16.00)REGIONEPresentazione dell’evento del torneo di calcio per ricordare le vittime del Covid-19 nella Bergamasca dal titolo “In omaggio alla città di Bergamo – pandemia Covid-19 – Nazionale Calcio New Dreams”. Partecipano Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, Roberto Freti ed Enrico Garnero, organizzatori dell’evento, Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni di Bergamo, Marco Filadelfia, cantante e founder Nazionale di Calcio New Dreams e Giorgio Lazzari, giornalista dell’Eco di Bergamo.Palazzo Pirelli - sala Ghilardotti, via Fabio Filzi 22 (ore 11.30)VARIEPresidio davanti a Palazzo Lombardia di Cgil, Cisl e Uil Lombardia per fermare la strage nei luoghi del lavoro. Intervengono i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil della Lombardia, Alessandro Pagano, Ugo Duci, Danilo Margaritella.Palazzo Lombardia, piazza città di Lombardia (Dalle ore 10 alle 12)L’Associazione Silb -Fipe, CoGeu, e OneDay presentano il “Manifesto del divertimento in sicurezza”. Partecipano il consigliere comunale Filippo Barberis, il presidente Fipe Lino Stoppani, il presidente Silb-Fipe Maurizio Pasca e il presidente di Co.Ge.U. Luigini Bucci.Sede OneDay Group, viale Cassale 30 (ore 11.30)Conferenza stampa di presentazione della stagione 2021-2022 del Teatro alla Scala. Intervengono, il sovrintendente Dominique Meyer, il sindaco Giuseppe Sala, il direttore musicale Riccardo Chailly e il direttore del ballo Manuele Legris.Diretta sul sito www.teatroallascala.org (ore 12.00)Conferenza stampa di Fratelli d’Italia sulle iniziative del 2 giugno. Partecipano Stefano Maullu, coordinatore FdI Milano Ignazio La Russa, vicepresidente Senato, Carlo Fidanza, capodelegazione FdI Parlamento Europeo Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia e consigliere FdI comune di Milano, Andrea Mascaretti, capogruppo FdI comune di Milano Enrico Marcora, consigliere FdI comune di Milano Col. Mauro Arnó, colonnello dell'Esercito.Via Marino 7 (ore 15.00)Il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo presenta la ricerca "Il valore della sostenibilità ambientale ed economica per i giovanissimi”. Intervengono, tra gli altri, Giovanna Paladino, direttore del Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo, Marco Frey, presidente UN Global Compact Network Italia e Giulio Lo Iacono, coordinatore operativo Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS.Diretta streaming su piattaforma webex (ore 17.00)(Rem)