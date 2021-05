Roma: De Priamo (Fd'I), evento Ciemmona blocca passaggio ambulanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì scorso si è svolto l'evento Ciemmona Roma 2021, in via dell'Acqua Bullicante: "Un evento internazionale di raduno spontaneo di ciclisti che in massa percorrono le strade delle loro città normalmente occupate dalle automobili. A Roma è accaduto che è stato fermato un intero quartiere, Tor Pignattara, dove le centinaia di bici hanno ostacolato per 40 minuti il passaggio di un'ambulanza". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia. "Ben vengano le manifestazioni per incentivare la mobilità sostenibile - aggiunge - ma se tali eventi presieduti dai soliti noti dei centri sociali servono solo a creare caos e intralciare interventi in emergenza come il passaggio di un'ambulanza allora è il caso di valutare questo tipo di manifestazione. Il Municipio e il Comune verifichino meglio - conclude - prima di dare il nulla osta".(Com)