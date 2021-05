Scozia: Sturgeon, campagna di vaccinazione contro il Covid manda segnali incoraggianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di vaccinazione in Scozia ha mostrato risultati incoraggianti, ma è ancora necessario monitorare con attenzione i contagi. Lo ha affermato la prima ministra scozzese Nicola Sturgeon. "È assolutamente vero che la domanda chiave per il governo scozzese ora (e sono sicuro anche i governi altrove) è se e in che misura i vaccini stiano rompendo il legame tra casi e malattie gravi. Le prove finora sono incoraggianti ma dobbiamo monitorare", ha twittato Sturgeon. Ad oggi, sono state somministrate 3.234.311 prime dosi di vaccino in tutta la Scozia. Un totale di 2.022.728 persone hanno completato la vaccinazione. (Rel)