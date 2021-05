Colombia: attesa per il nuovo confronto tra governo e Comitato nazionale dello sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale dello sciopero che anima le proteste in corso in Colombia e la rappresentanza del governo si riuniscono oggi a Bogotà per una nuova tornata di colloqui dopo il “preaccordo” in materia di garanzie per l’esercizio della protesta raggiunto il 24 maggio. Il Comitato ha convocato nuove manifestazioni per mercoledì 2 giugno. L’esecutivo resta fermo sulla precondizione dello “sblocco completo delle strade”. Intanto, a Cali, teatro di scontri negli ultimi giorni, il bilancio si è aggravato, con 13 morti, secondo quanto riferito dal sindaco, Jorge Ivan Ospina. Le proteste, iniziate lo scorso 28 aprile contro la riforma tributaria presentata in parlamento, continuano nonostante il presidente Ivan Duque abbia ritirato la legge e promesso di presentarne una nuova concordata con tutti i partiti: le manifestazioni si sono nel tempo allargate ad altre istanze, tra cui la riforma del lavoro, la riforma sanitaria, la riforma delle pensioni ma anche la fine delle violenze della polizia. (segue) (Mec)