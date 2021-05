Colombia: attesa per il nuovo confronto tra governo e Comitato nazionale dello sciopero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa ha reso noto che in un mese di sciopero generale, dal 28 aprile al 27 maggio, sono stati registrati 17 decessi legati direttamente alle proteste e nove su cui sono ancora in corso verifiche e risultano feriti 1.069 civili e 1.116 agenti e militari. Secondo i dati del ministero, riferiti dal quotidiano “El Nuevo Siglo”, ci sono stati 2.659 blocchi stradali, di cui meno di 50 rimangono attivi; sono stati colpiti 400 esercizi commerciali e un albergo, 439 sedi di banche, 422 sportelli automatici, 1.177 mezzi di trasporto pubblico e 58 veicoli privati e di emergenza. L’elenco dei “bersagli” comprende anche 120 infrastrutture governative e undici commissariati. La polizia ha effettuato 1.061 sequestri in flagranza di reato, sequestrando 31.029 armi da taglio, 542 armi ad aria compressa, 1.198 armi da fuoco e 179 oggetti esplosivi. Infine, per quanto riguarda le persone di cui è stata segnalata la scomparsa, 290 sono state individuate mentre di altre 129 sono in corso le ricerche. (segue) (Mec)