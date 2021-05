Colombia: attesa per il nuovo confronto tra governo e Comitato nazionale dello sciopero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Cali sono stati inviati 7.000 mila militari, ma il decreto presidenziale 575 contenente “istruzioni per il mantenimento e il ripristino dell’ordine pubblico”, pubblicato il 28 maggio, riguarda anche altre aree. I dipartimenti citati sono otto: Cauca, Valle del Cauca, Narino, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá e Risaralda. I comuni sono 13: Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayan, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá e Neiva. Ai governatori e ai sindaci è stato ordinato di coordinarsi con le autorità militari “per affrontare e superare gli eventi che danno luogo alla grave alterazione della sicurezza e della convivenza nelle rispettive giurisdizioni”; di “adottare le misure necessarie, in coordinamento con la forza pubblica, per revocare i blocchi interni che sono attualmente presenti sulle strade” e di “riattivare la produttività e la mobilità nelle rispettive giurisdizioni”. Il decreto, inoltre, ordina di collaborare per “una maggiore efficienza, efficacia e rapidità nei processi di cattura e perseguimento giudiziario delle persone che hanno compiuto atti criminali”, di “tenere informata l’opinione pubblica, nazionale e internazionale sui progressi nel controllo dell’ordine pubblico” e di “decretare il coprifuoco, a fronte di qualsiasi significativa alterazione dell’ordine pubblico”. (Mec)