Libia: domani visita premier Dabaiba a Roma, incontri con autorità e imprese (3)

- Secondo quanto appreso da Agenzia Nova” da fonti libiche a Tripoli, durante la visita in Italia di Dabaiba, dovrebbero essere firmati almeno due accordi: uno sulla transizione energetica e l'altro sulla tutela dei beni archeologici. Al momento non risulta sul tavolo alcuna intesa su un accordo per trasferire i cittadini condannati di entrambi i Paesi affinché scontino la pena nei rispettivi Paesi di origine, come invece ventilato da alcuni organi di stampa del Paese nordafricano. Le notizie apparse sui media libici sembrerebbero tese a riaprire il caso dei "quattro calciatori" libici (Alaa Faraj al-Maghribi, del club Ahly Bengazi, Abdel-Rahman Abdel-Monsef e Tariq Jumaa al-Amami, del club Tahadi di Bengasi, e il giocatore Mohamed Essid di Tripoli) condannati in Italia per traffico di esseri umani, per i quali le autorità non riconosciute di Bengasi tentarono uno scambio con i 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati dalle forze del generale Khalifa Haftar lo scorso settembre 2020. (segue) (Res)