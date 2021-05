Libia: domani visita premier Dabaiba a Roma, incontri con autorità e imprese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro tema che potrebbe essere oggetto di discussione la progressiva riattivazione dell’Istituto Italiano di Cultura a Tripoli e altre importanti iniziative in corso, tra cui: l’introduzione dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole secondarie in Libia, grazie al memorandum d’intesa concluso nel dicembre scorso; l’aumento delle borse di studio; la cooperazione archeologica (l’Italia sostiene ben dieci missioni archeologiche in Libia). In raccordo con il ministero della Cultura, è inoltre in via di definizione un pacchetto di iniziative comprensivo di programmi di formazione in materia di conservazione del patrimonio e interventi sul territorio. Quanto alla composizione della delegazione, oltre alla ministra degli Esteri, non è ancora noto il numero e i portafogli degli altri ministri e non è chiaro, ad esempio, se verrà a Roma Ajdid Maatuq Jadid, ministro di Stato per le migrazioni in rappresentanza del Fezzan, la regione libica meridionale. (Res)