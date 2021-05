Spagna: "El Pais", indulto a indipendentisti catalani per ridurre tensioni e riprendere dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se negli ultimi quattro decenni la democrazia spagnola si è caratterizzata per un periodo di progresso e libertà, collocandosi tra le società più avanzate del pianeta, ha dovuto affrontare una serie di minacce tra le quali spicca il secessionismo catalano. Secondo un editoriale del quotidiano "El Pais", i leader separatisti catalani hanno "perpetrato un oltraggio contro i quadri di convivenza costituzionale" che ha causato una spaccatura nelle società catalana e spagnola. Le sentenze hanno contribuito a superare la fase più acuta della crisi, "ma non hanno risolto definitivamente la sfida esistenziale alla democrazia spagnola posta dall'indipendenza". Per "El Pais", "non è necessario stravolgere troppo i fatti" per sospettare che la prima motivazione dell'indulto ai condannati "risponde alla necessità politica di mantenere il perimetro di governabilità con i suoi attuali partner" pro indipendenza, i cui voti sono fondamentali sia al Congresso dei deputati che al Senato. Il secondo ostacolo è stato costruito dallo stesso primo ministro, Pedro Sanchez, "con dichiarazioni a dir poco inadeguate" quando ha introdotto l'idea di "vendetta" in contrapposizione al perdono e alla riconciliazione. A questo proposito, una delle motivazioni alla base del rifiuto di questa misura da parte della Corte suprema risiede nel fatto che molti condannati non hanno espresso alcun pentimento e, pertanto, "inaccettabile". (segue) (Spm)