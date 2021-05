Spagna: "El Pais", indulto a indipendentisti catalani per ridurre tensioni e riprendere dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo "El Pais", il modo migliore per reindirizzare la crisi "passa attraverso iniziative politiche che prima abbassino la tensione, e poi recuperino progressivamente spazi nella società catalana che siano in sintonia con il progetto democratico spagnolo". A questo proposito, il quotidiano ha evidenziato che non è razionale pensare che l'inerzia risolverà il problema. "L'indulto è probabilmente una condizione necessaria, anche se non sufficiente per cambiare questa tendenza. In definitiva, questa misura non deve essere intesa come un gesto verso i leader pro indipendenza, dai quali la democrazia non può e non deve aspettarsi nulla, ma piuttosto come un gesto di concordia verso i cittadini della Catalogna", si legge nell'editoriale del quotidiano iberico. (Spm)