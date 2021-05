© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 31 maggio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza della III Commissione. Odg: Approfondimento deliberazione di Giunta avente ad oggeto: "commercio su aree pubbliche. Programmazione dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande per il settore "alimentari" e "prodotti ittici" nel mercato santa rita. Approvazione".Ore 13 - riunione del Consiglio ComunaleREGIONESala URP, mostra La Costituzione a colori, disegni e vignette sui primi 47 articoli della Carta costituzionale, su diritti e doveri dei cittadini, a cura di Dino Aloi e Claudio Mellana. Fino a giovedì 3 giugno.ore 9, Videoconferenza, la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Ylenia Serra interviene all'evento Non me la racconti giusta sul rapporto tra diritto alla privacy e diritto di cronaca nella comunicazione sui minori, a cura dell'Ufficio della garante, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, Agevolando e Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (Anfaa).ore 10, Aula, audizione della IV Commissione, presidente Alessandro Stecco.ore 11, Videoconferenza, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia interviene alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.ore 14.30, Aula, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti. (Rpi)