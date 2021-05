Israele: Bennett annuncia alleanza con Yair Lapid per formare governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito di destra Yamina, Naftali Bennett, ha annunciato ufficialmente questa sera si unirà all’iniziativa del premier incaricato e leader di Yesh Atid, Yair Lapid, per formare un nuovo governo che, in caso di successo, estrometterà il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu. "La crisi politica di Israele non ha precedenti, questa follia deve finire", ha detto Bennett in una conferenza stampa organizzata per ufficializzare l’alleanza con Lapid. L'ex ministro della Difesa ha criticato aspramente Netanyahu per la sua incapacità di formare un governo dopo quattro round elettorali negli ultimi due anni, affermando che "Netanyahu non ha mai avuto un governo di destra, nessuno gli crede più". L'accordo prevede una premiership a rotazione che vedrebbe lo stesso leader di Yamina divenire premier fino al settembre 2023 seguito da Lapid che guiderà il governo alla fine della legislatura prevista nel novembre 2025. (segue) (Res)