Israele: Bennett annuncia alleanza con Yair Lapid per formare governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i media israeliani il governo dovrebbe già essere presentato domani e la cerimonia di giuramento potrebbe aver luogo già mercoledì. Tuttavia una volta che Lapid informerà il presidente Reuven Rivlin di avere raggiunto un accordo per la formazione dell’esecutivo avrà una settimana per presentare l’esecutivo alla Knesset per il voto di fiducia. In base a quanto riporta la stampa israeliana, i parlamentari e gli altri candidati di Yamina che si oppongono alla costruzione di una coalizione di governo senza Netanyahu saranno invitati a dimettersi entro domani per essere sostituiti da deputati favorevoli al governo. Infatti è necessario che almeno sei dei i sette parlamentari a Yamina votino la fiducia per consentire la formazione di una maggioranza di governo. Al momento l'unico parlamentare di Yamina che ha già annunciato la sua opposizione è Amichai Chikli. Oggi il deputato ha dichiarato a “Kan Radio” che avrebbe votato contro un governo formato da Bennett e Lapid, dicendosi risoluto a mantenere il seggio alla Knesset nonostante le pressioni da parte del suo partito. (Res)