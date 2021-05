Business news: Messico, inflazione in prima metà maggio cresce del 5,8 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima metà di maggio, l’indice nazionale dei prezzi al consumo in Messico è cresciuto del 5,8 per cento su anno, il livello più basso da metà marzo 2021, periodo in cui si era registrato un aumento pari al 5,22 per cento. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi), segnalando che i prezzi sono cresciuti dello 0,01 per cento sui quindici giorni precedenti. La corsa dei prezzi, sostenuta in primo luogo dall'aumento di prodotti energetici, della carne di pollo e del trasporto aereo, si conferma così ben oltre il livello obiettivo fissato dalla Banca centrale (Banxico), il 3 per cento con una variazione di un punto percentuale in più e in meno. Il dato potrebbe preludere a un raffreddamento della corsa dei prezzi, pronosticato dagli analisti, dopo il 6,08 per cento di aprile. (Res)