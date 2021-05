Vaccino: Sileri, fatto un balzo in avanti, da giugno aperti a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da due settimane in Italia "è stato fatto un balzo in avanti nella campagna vaccinale con circa 4,5 milioni di prime somministrazioni e circa 4 milioni di richiami. Un notevole progresso che porta ormai a quasi 24 milioni di prime vaccinazioni e 13,5 milioni di chi ha compiuto l'intero ciclo". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri (M5s) a "Domenica In" su Rai1. "Da giugno - ha aggiunto - sarà aperta la vaccinazione a tutti e sarà davvero possibile vaccinarsi in tanti luoghi: agli ospedali e agli hub si sono aggiunte anche tantissime farmacie e centinaia di aziende. È come se il vaccino arrivasse davanti alla porta di casa, basta saperlo cercare e prenotare e mi auguro che si riescano ad avvicinare anche i più giovani. Il virus lo vinciamo se tutti ci vacciniamo", ha sottolineato Sileri.(Rin)