Colombia: Alto commissario Onu per i diritti umani esprime preoccupazione e invoca dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha espresso “profonda preoccupazione” per i recenti eventi nella città colombiana di Cali, dove sono state segnalate proteste con violenze e vittime. In un comunicato emesso oggi, Bachelet ha invocato la fine di tutte le forme di violenza, compreso il vandalismo, e ha affermato che solo attraverso il confronto possono essere affrontate le questioni poste dai diversi gruppi coinvolti nell'attuale sciopero nazionale. Per l’Alto commissario gli ultimi sviluppi sono particolarmente preoccupanti considerando “i progressi compiuti per risolvere, attraverso il dialogo, i disordini sociali scoppiati un mese fa a seguito dell’inizio di uno sciopero nazionale contro alcune politiche sociali ed economiche del governo”. “Accolgo con favore l’impegno espresso da diversi attori, a Cali e a livello nazionale, per trovare una soluzione negoziata e pacifica ai disordini sociali attraverso i colloqui”, ha dichiarato Bachelet. (segue) (Res)