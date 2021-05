Germania: candidato cancelliere Scholz (SpD) presenta piani per rilancio regioni orientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Olaf Scholz, candidato alla carica di cancelliere tedesco per il Partito socialdemocratico (SpD), ha promesso di adottare misure strategiche per rilanciare l'economia delle regioni orientali della Germania e stabilire i requisiti salariali minimi a livello nazionale a 12 euro l'ora. "Nel mio primo anno in carica come cancelliere tedesco, farò in modo che il salario minimo venga portato a 12 euro. Nessuna regione trarrà vantaggio da questa decisione tanto quanto quelle della Germania orientale, dove troppi dipendenti ricevono ancora salari troppo bassi e quindi pagamenti di pensione troppo bassi", ha detto Scholz all'Ostkonvent del partito (la conferenza dell'Est). Scholz ha inoltre osservato che il suo programma per lo sviluppo della Germania orientale prevede molti passaggi, ma l'aumento del salario minimo sarà la priorità più urgente. (Geb)