Cipro: chiuse le urne per elezioni parlamentari, affluenza si conferma bassa

- Si sono chiuse le urne a Cipro per le elezioni parlamentari. La bassa affluenza registrata sembra indicare un segnale di scarsa fiducia da parte degli elettori: alle 17:00 ora locale, 60 minuti prima della chiusura dei seggi, aveva votato solo il 56,7 per cento degli aventi diritto. A Nicosia, Larnaca e Limassol si sono presentate meno persone rispetto a quelle che avevano votato alle precedenti elezioni parlamentari del 2016, come ha rilevato il funzionario del ministero dell'Interno Costas Constantinou, ripreso dal portale "Cyprus Mail". Altri distretti hanno registrato una media di circa la stessa affluenza delle ultime elezioni, o più come nel caso dell'area di Famagosta (64,7 per cento contro il 61 per cento del 2016). (Gra)