Cipro: premier turco-cipriota Saner, pronti a riaprire i valichi di frontiera

- Le autorità turco-ciprote sono pronte a riaprire i valichi di frontiera a partire da lunedì a determinate condizioni. Lo ha detto domenica il primo ministro di Cipro Nord, Ersan Saner, ripreso dal portale "Cyprus Mail". "Dal 31 maggio 2021, accetteremo nel nostro paese ogni cittadino della parte greco-cipriota che avrà un test Pcr o antigene non più vecchio di tre giorni", ha detto Saner, invitando il presidente cipriota Nicos Anastasiades a facilitare a sua volta le riaperture. "Ci aspettiamo che prenda provvedimenti in questa materia, se ritiene opportuno fare un passo in questa direzione", ha aggiunto Saner. (Gra)