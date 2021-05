© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È quella della caduta accidentale l’ipotesi prevalente tra gli agenti della Questura intervenuti in via Cesare Lombroso dove un uomo di 39 è morto dopo essere precipitato dal tetto di un magazzino. La vittima di origine marocchina è stata identificata dalla tessera della mensa dei poveri. Stando a quanto ricostruito l’edificio veniva utilizzato da alcuni clochard come luogo di dimora. (com)