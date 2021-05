Roma: Raggi, grazie a polizia locale per impegno su rispetto norme anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche questo fine settimana gli agenti del corpo di polizia locale di Roma Capitale hanno svolto controlli per garantire la sicurezza in città e il rispetto delle misure anti contagio". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Ringrazio gli uomini e le donne della polizia locale di Roma Capitale per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno per tutelare la nostra sicurezza e la nostra salute. Rivolgo un appello a tutti i cittadini: rispettiamo le regole, non vanifichiamo tutti gli sforzi che abbiamo fatto finora. Non abbassiamo la guardia". (Rer)