Cipro: exit poll, possibile testa a testa fra Disy e Akel alle elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli exit poll delle elezioni parlamentari a Cipro indicano un possibile testa a testa fra il partito Raggruppamento democratico (Disy) e il Partito progressista dei lavoratori (Akel), che staccano nettamente il Partito democratico (Diko). Da tre diversi exit poll (Cypronetwork, Cymar e Imr/Unic) emerge come Disy si attesterebbe in una forbice fra il 23 e il 28 per cento, mentre l’Akel si muoverebbe fra il 22 e il 27 per cento. Diko non riuscirebbe a superare il 12 per cento, in linea con i più recenti sondaggi. Meno chiarezza, stando agli exit poll, sul risultato del partito politico di estrema destra Fronte popolare nazionale (Elam), dato fra il 5 e addirittura il 9,5 per cento. Il Movimento per la socialdemocrazia (Edekisypol) dovrebbe inoltre superare la soglia di sbarramento al parlamento unicamerale di Cipro, fissata al 4 per cento, con un risultato che potrebbe superare il 6 o il 7 per cento.(Gra)