© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La destra delle fake news e del benaltrismo sul ddl Zan strumentalizza in modo vergognoso l'aggressione di Palermo per rilanciare il loro testo che non solo attacca la Legge Mancino, ma anche equiparerebbe una violenza omofoba a un futile motivo. Con che coraggio, mi chiedo". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd, Alessandro Zan. (Rin)