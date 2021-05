Regno Unito: sondaggio, drastico calo approvazione per Johnson dopo testimonianza Cummings

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione del premier britannico Boris Johnson è crollato dopo la testimonianza rilasciata dal suo ex consigliere Dominic Cummings alle commissioni di indagine della Camera dei comuni. Lo riferisce un sondaggio d'opinione condotto dall'istituto Opinium, secondo cui l'indice di gradimento del premier si attesta ora al -6 per cento, rispetto al +6 per cento di due settimane fa. Sembra tuttavia che il leader laburista Keir Starmer non abbia beneficiato del cambiamento nell'opinione pubblica a seguito delle dichiarazioni di Cummings: il suo indice di gradimento netto è infatti pari al -9 per cento, lo stesso di due settimane fa. Il sondaggio ora colloca i conservatori al 42 per cento delle preferenze, in calo di due punti rispetto all'ultimo sondaggio, mentre il Labour è al 36 per cento, dopo aver guadagnato cinque punti. (segue) (Rel)