Regno Unito: sondaggio, drastico calo approvazione per Johnson dopo testimonianza Cummings (2)

- Solo uno su cinque degli intervistati ha affermato di fidarsi di Dominic Cummings e delle sue dichiarazioni, molto critiche nei confronti della gestione della pandemia di Covid-19 da parte dell'esecutivo britannico, specialmente nella prima fase, nella primavera del 2020. Tuttavia, la ricerca pubblicata da Opinium suggerisce che molte delle affermazioni che Cummings ha fatto durante le sette ore di testimonianza ai parlamentari sono state credute. Secondo l'ex consigliere, il governo del Regno Unito ha commesso degli errori gravissimi di fronte alla pandemia di Covid-19, che hanno testimoniato l'incapacità del premier Boris Johnson e dei collaboratori di comprendere e gestire la situazione all'inizio dell'emergenza, a marzo 2020. Cummings ha descritto la situazione nel governo all'epoca come "surreale", paragonandola a "un film fuori controllo", e ribadendo che il governo "semplicemente non agì" quando avrebbe dovuto. Tra le storie più interessanti raccontate da Cummings, quella relativa alla proposta di alcuni consiglieri del governo, che chiedevano al premier Johnson di andare in TV e raccomandare alla popolazione di seguire il piano sull'immunità di gregge, istituendo vere e proprie "feste della varicella" per facilitare il contagio e la diffusione. La credenza nel governo all'epoca, secondo Cummings, era che la popolazione britannica non avrebbe tollerato un lockdown, e le misure restrittive sarebbero state semplicemente non ascoltate. Per queste ragioni, l'esecutivo era propenso ad accettare un "forte picco" nel numero dei contagi di Covid-19 per ottenere l'immunità di gregge entro settembre. La logica dell'esecutivo all'inizio di marzo, contenuta nel primo piano ufficiale, era che il Sars-Cov-2 si sarebbe diffuso comunque e il vaccino non sarebbe stato disponibile per tutto il 2020, pertanto le autorità londinesi puntavano a raggiungere l'immunità di gregge entro settembre o al più tardi per gennaio 2021 dopo un picco più moderato. (segue) (Rel)