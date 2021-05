Regno Unito: sondaggio, drastico calo approvazione per Johnson dopo testimonianza Cummings (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cummings ha inoltre affermato che il ministro della Salute, Matt Hancock, avrebbe mentito quando ha affermato che ottenere l'immunità di gregge "naturalmente" non fosse nei piani del governo. Stando a quanto riferito dall'ex consigliere, nella riunione del 12 marzo, quando stava diventando evidente l'urgenza di prendere provvedimenti per fermare la diffusione del virus, le decisioni furono completamente distratte nel comitato di emergenza da membri del personale della Difesa che sarebbe entrato nella stanza chiedendo consigli su come rispondere a Washington, che avrebbe chiesto al Regno Unito di unirsi ad una non precisata campagna di bombardamenti nel Medio Oriente, e Cummings si è detto dispiaciuto e di avere rimorsi di non aver insistito con il primo ministro Johnson sull'urgenza di dare priorità alla questione coronavirus. In questo contesto, l'ex consigliere ha espresso il proprio dispiacere "per gli errori fatti" e per coloro che hanno perso persone a loro care durante la pandemia, ma ha aggiunto che il governo e i funzionari del governo che hanno avuto a che fare con le misure anti pandemia a febbraio e marzo dello scorso anno avrebbero avuto "disastrose mancanze" rispetto a quello che il pubblico si aspetterebbe da loro durante una crisi. (segue) (Rel)