Regno Unito: sondaggio, drastico calo approvazione per Johnson dopo testimonianza Cummings (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Cummings, le voci che il governo fosse pronto ad avere a che fare con la pandemia sarebbero "completamente infondate", dato che non c'era "alcun senso di urgenza" nel governo fino alla fine di febbraio perché "molte persone (nel governo) erano letteralmente a sciare". Cummings ha poi aggiunto di non aver consigliato il primo ministro di presenziare alle riunioni del comitato di emergenza Cobra sul virus, dato che il primo ministro considerava il Sars-Cov-2 come niente più di una storia "di paura", e aveva affermato che avrebbe chiesto a Chris Whitty, capo consigliere medico del governo, di farsi infettare il virus in diretta in TV per dimostrarne la non pericolosità. Cummings ha proseguito rilevando come nel ministero della Salute vi erano all'epoca "molte menti brillanti" che non furono ascoltate. Secondo Cummings, il ministro della Salute Matt Hancock "avrebbe dovuto essere cacciato 15-20 volte" per diversi episodi, a suo modo di vedere, intollerabili, tra cui l'aver mentito alla popolazione più volte, e ha riferito di aver consigliato al primo ministro Johnson più volte di "liberarsi di lui". Cummings ha detto inoltre che il ministero della Salute sarebbe stato all'epoca "un cumulo di macerie", e che il sistema per reperire equipaggiamenti protettivi e mascherine all'epoca fosse "semplicemente senza speranza". Secondo Cummings, il ministero annullò delle commesse di respiratori e equipaggiamento protettivo perché i prezzi di mercato erano saliti a causa dell'ingente domanda a livello internazionale, e il Regno Unito non sarebbe stato in grado di assicurarsi che gli equipaggiamenti regolarmente acquistati arrivassero a destinazione. Cummings ha affermato inoltre che la preoccupazione principale nel governo all'epoca fosse l'economia, e che il primo ministro fosse il primo sostenitore di questa linea di pensiero, dato che Johnson avrebbe ripetuto in più occasioni che la pandemia non era "un gran pericolo". (Rel)