Rai: Morelli (Lega), Pd mandante ritardo trasferimento sede regionale al Portello, Sala senza peso specifico

- "L'ex ministro Gualtieri getta la maschera insieme alla sinistra ai danni di Milano e in spregio alle scelte del cda Rai. Sono loro i veri mandanti del ritardo sul trasferimento della sede regionale Rai a Milano da via Mecenate al Portello. Sono loro i mandanti nel colpevole silenzio del Pd milanese". Lo dice in una nota Alessandro Morelli, deputato della Lega e viceministro del ministro dell'Infrastrutture e della Mobilità. "I dem e il loro candidato sindaco a Roma - aggiunge - non si accorgono che lo spostamento della sede della tv di servizio pubblico al Portello rappresenta un ingente risparmio per i conti aziendali. Con la nuova sede la Rai in Lombardia può puntare ai canali in inglese e al corretto sviluppo sulle piattaforme web. Il silenzio assordante del sindaco Sala poi dimostra ancora una volta la leggerezza del suo peso specifico all'interno del Pd che ritarda palesemente lo spostamento. Appena saranno ufficializzati i candidati in corsa per Palazzo Marino, la Lega - conclude Morelli - chiederà a tutti di firmare una lettera di intenti per dare seguito alla volontà del cda Rai".(com)