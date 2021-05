Covid: Dmitriev (Rdif), cresce la richiesta del vaccino russo Sputnik V in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19 è molto richiesto in tutto il mondo grazie alla sua elevata efficienza e sicurezza. Lo ha dichiarato oggi al canale televisivo "Rossiya-1" l'amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), Kirill Dmitriev. "Sicuramente vediamo una domanda assolutamente eccessiva per il vaccino russo in tutto il mondo, e questo è dovuto al fatto che mostra i migliori risultati sia in termini di efficienza che di sicurezza", ha detto Dmitriev. Il funzionario russo ha osservato che l'efficienza dello Sputnik V è stata confermata non solo dai dati registrati in Russia. "Questi sono dati confermati anche da Messico, Argentina, Ungheria e molti altri paesi che usano il vaccino russo", ha sottolineato. (Rum)