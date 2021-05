Sport: Raggi a gran premio Rolex, "piazza di Siena si conferma spazio multidisciplinare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, oggi ha assistito al Rolex Gran Premio Roma, giunto all'ottantottesima edizione dello Csio Piazza di Siena. "Faccio i miei complimenti al vincitore, il tedesco David Will - scrive Raggi sui social network -. Quest’anno piazza di Siena, per le limitazioni imposte dal Covid, ha visto un’edizione particolare, che ha richiamato il fascino e le atmosfere delle prime edizioni del concorso, quelle degli anni 20 del secolo scorso. Gli anelli liberi intorno all’ovale, il manto erboso, ripristinato nel 2018, e una serie di migliorie negli ambienti circostanti, infatti, riportano a una piazza di Siena che somiglia a quella di un secolo fa. Ma non solo: le similitudini con il passato sono state rappresentate anche nel suo essere uno spazio polisportivo, come accaduto fin dalla fine dell’800, quando questi spazi di Villa Borghese ospitavano regolarmente anche gare sportive non solo ippiche ma corse ciclistiche, podistiche, tornei di calcio e saggi ginnici. In questo lungo periodo di lockdown la piazza è stata teatro di differenti discipline sportive, luogo di ritrovo per chiunque volesse fare attività fisica, una vera e propria palestra a cielo aperto. Ecco quindi - conclude Raggi - che, grazie alla proficua collaborazione di questi anni con la Fise e con Coni e Sport e Salute, si è confermata l’attitudine generale di piazza di Siena come luogo di sport multidisciplinare, non solo di equitazione, con una tradizione secolare". (Rer)