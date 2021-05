Medio Oriente: ministro Esteri israeliano, Egitto importante alleato regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto rappresenta per Israele “un importante alleato regionale impegnato per la sicurezza e la stabilità, nonché per il mantenimento e l'espansione della pace nella regione”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, in un messaggio sul suo profilo Twitter al termine della sua visita in Egitto, la prima di un responsabile della diplomazia dello Stato di Israele dal 2013. “Abbiamo discusso del rafforzamento della cooperazione economica e commerciale, compreso il rinnovo dei voli diretti tra i nostri Paesi”, ha dichiarato Ashkenazi. “L'Egitto è un importante alleato regionale, impegnato per la sicurezza e la stabilità, nonché per il mantenimento e l'espansione della pace nella regione”, ha aggiunto. “Dobbiamo tutti agire per prevenire il rafforzamento delle forze estremiste che minacciano la stabilità regionale e garantire il ritorno a casa delle persone scomparse e dei prigionieri detenuti da Hamas”, ha affermato Ashkenazi. (segue) (Res)