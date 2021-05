Roma: Ghera-De Priamo (Fd'I), serve più sicurezza per autisti Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un elogio agli autisti che con senso del dovere richiamano al rispetto delle norme i passeggeri scorretti, nonostante si susseguano violente aggressioni fisiche e verbali con danni fisici e morali come quelle verificatesi tra ieri e oggi". Lo dichiarano in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, e Andrea de Priamo, capogruppo di Fd'I al Comune di Roma. "Un richiamo invece all'Atac e al Comune di Roma, affinché mettano in atto misure di sicurezza per proteggere il personale alla guida - aggiungono -. Serve una procedura di richiesta aiuto che consenta agli autisti di contattare rapidamente la sala operativa dell'azienda per poi inoltrare la chiamata alle forze dell'ordine. Tutto deve poter essere fatto dall'interno della cabina di guida per evitare di esporsi ai comportamenti illegali o al mancato rispetto delle norme anti -. I conducenti devono poter lavorare senza temere per la propria incolumità". (Com)