Disabilità: Stefani, parte fondo inclusione per turismo accessibile

- Un 'pacchetto' di risorse dedicato al turismo accessibile. La misura è stata annunciata dal ministro per le Disabilità Erika Stefani a margine di un evento a Jesolo. “In Veneto ci sono numerose località turistiche accessibili e dobbiamo partire da esempi come questi per diffondere la cultura dell’accessibilità e potenziare le strutture e i servizi per il turismo accessibile e inclusivo”, ha sottolineato il ministro, annunciando che "una parte del nuovo Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità sarà proprio dedicata a interventi sul turismo accessibile, facendone anche un’occasione di inserimento al lavoro per le persone con la disabilità”. (Rin)