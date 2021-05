Omofobia: D'Angelo (M5s) su coppia gay aggredita, legge Zan è la risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "vile aggressione" ad una coppia gay, verificatasi nelle scorse ore a Palermo, "è l'ennesima triste prova di quanto sia necessario accelerare i tempi per l'approvazione della legge Zan". A dichiararlo la senatrice del Movimento 5 stelle Grazia D'Angelo. "Gli episodi di violenza vanno condannati a prescindere, ma l'aggravante dovuta a discriminazioni di natura sessuale deve invitare tutti ad una profonda riflessione. Il testo della legge Zan, in commissione Giustizia al Senato, è la risposta nella quale il Movimento 5 Stelle crede e per la quale stiamo lavorando. La nostra azione - conclude D'Angelo - sarà in tal senso determinata". (Com)