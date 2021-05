Omofobia: Ronzulli (FI) su coppia gay aggredita, con mio ddl reati puniti con aumento pena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli, in una nota spiega: "Sarebbe davvero facile cadere nella strumentalizzazione che leggo da qualche ora rispetto al caso di Palermo, in cui si cavalca la violenza di cui è rimasta vittima una coppia gay per dire che serve la legge Zan. Potrei dire lo stesso e, anzi, anche di più, perché se la nostra legge fosse già in vigore ci sarebbe un aumento della pena per violenze commesse dai giovanissimi aggressori". Per questo, la senatrice si chiede: "Cosa aspettano a convergere su un testo che, prevedendo un aumento delle pene quando si consumano reati come questo, è certamente ampiamente condivisibile? Se si rinuncia alle bandierine ideologiche, possiamo approvare in pochi giorni una legge giusta, di buon senso e che, nel garantire le libertà di tutti non minaccia quella di nessuno". "Di certo - prosegue Ronzulli - non sarà una legge a fermare questi scempi. La punizione non contrasterà mai l'ignoranza e l'intolleranza che si fermeranno solo con una buona dose di cultura alle nuove generazioni. Detto questo, visto che questi reati purtroppo ci sono, che almeno la pena sia aumentata, come prevede il nostro ddl", conclude la senatrice azzurra. (Com)