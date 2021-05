Hong Kong: anniversario Tienanmen, organizzatori veglia annunciano iniziativa alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alleanza di Hong Kong a sostegno dei movimenti democratici patriottici della Cina ha organizzato per il 4 giugno un’iniziativa alternativa alla veglia di commemorazione del massacro di Piazza Tienanmen, a Pechino, del 1989. Dopo il divieto della veglia da parte della polizia di Hong Kong, per il secondo anno consecutivo, l’organizzazione ha annunciato la riapertura della “Sala commemorativa del 4 giugno”, il suo museo di Kowloon, con una nuova esposizione dedicata al sostegno di Hong Kong ai manifestanti della Cina continentale. Il museo, dove sono esposti cimeli e venduti libri sulla sanguinosa repressione del 1989, allestirà un angolo per deporre fiori. I visitatori dovranno prenotarsi online. Le visite non dovrebbero incorrere in restrizioni perché si tratta di uno spazio privato non soggetto al limite di quattro persone previsto per i luoghi pubblici. (segue) (Cip)