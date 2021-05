Hong Kong: anniversario Tienanmen, organizzatori veglia annunciano iniziativa alternativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo molto rattristati di non essere in grado di tenere una veglia pacifica e ordinata a lume di candela quest’anno. Ma questo non significa che l’Alleanza e i cittadini di Hong Kong non saranno in grado di portare avanti la loro commemorazione del 4 giugno”, ha detto Richard Tsoi Yiu-cheong, segretario dell’associazione. La polizia ha vietato la consueta veglia a Victoria Park, come l’anno scorso, a causa delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus, ma anche il futuro dell’evento è incerto, da quando è entrata in vigore la nuova legge sulla sicurezza nazionale. È stata vietata, inoltre, una marcia che l’Alleanza aveva pianificato per oggi. (Cip)