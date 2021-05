Francia: ministro Commercio estero, la Russia è fondamentale per la sicurezza dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa non può essere garantita alcuna sicurezza senza la Russia. Lo ha affermato in un'intervista a "Europe1" il ministro francese per il Commercio estero, Franck Riester. "Non possiamo immaginare la sicurezza dell'Europa senza la Russia. Quindi dobbiamo parlare francamente. (...) Dobbiamo ridefinire le condizioni affinché il dialogo con la Russia sia ancora più esigente", ha detto Riester. Il ministro ha aggiunto che alcune decisioni diplomatiche prese dalla Francia hanno conseguenze economiche e ha sottolineato che Parigi deve sempre pensare a questa dinamica quando si confronta con Paesi importanti come la Russia. Di ritorno da una riunione commerciale del G7, Riester ha anche notato uno slancio favorevole per un clima migliore per il commercio internazionale ed ha espresso la convinzione che la Francia debba essere pronta a cogliere questo momento. (Frp)