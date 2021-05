Roma: due aggressioni a Trastevere e San Lorenzo, controlli polizia locale in zone movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di questo fine settimana sono proseguiti i controlli da parte della polizia locale in diverse zone della Capitale per far rispettare le misure per la tutela della salute pubblica, con isolamenti temporanei di alcune piazze a San Lorenzo e piazza Bologna per la formazione di assembramenti. Diversi gli interventi eseguiti ieri sera dalle pattuglie per alcuni episodi di aggressione che hanno avuto luogo nei quartieri di Trastevere e San Lorenzo. Oltre 50 gli illeciti contestati e tre i provvedimenti di chiusura di minimarket per vendita di alcolici oltre l'orario consentito, anche a minori. (segue) (Rer)