Roma: due aggressioni a Trastevere e San Lorenzo, controlli polizia locale in zone movida (2)

- A pochi passi da piazza Santa Maria in Trastevere, un inglese di 24 anni è stato arrestato dagli agenti dopo aver colpito con una bottiglia un 25enne. I fatti sono avvenuti intorno alle 21: i poliziotti hanno bloccato immediatamente l'aggressore, prestando anche le prime cure al giovane che è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito per una ferita alla testa. Ulteriori accertamenti sono in corso sulle cause dell'accaduto. A San Lorenzo le pattuglie della polizia locale, in servizio di controllo nelle vie della movida, hanno soccorso una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 18 anni che mostravano alcune ferite. Si ipotizza siano riconducibili a una lite avvenuta in precedenza. Sul caso sono state avviate indagini per risalire alla dinamica dei fatti e sono al vaglio le immagini di videosorveglianza della zona. (segue) (Rer)