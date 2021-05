© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’efficacia dei vaccini per i giovani dai 12 ai 15 anni “è del 100 per cento”. Lo ha detto il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, ospite alla trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai3. “La protezione è molto elevata già dalla prima dose, al 90 per cento, e del 100 per cento dopo la seconda”, ha spiegato l’esperto. “Gli effetti avversi sono minimi”, ha aggiunto Palù.(Rin)