Libia: funzionario militare Sirte, Haftar continua a reclutare mercenari siriani e africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della sala operativa di Sirte dell’operazione “Vulcano di rabbia”, Hadi Darah, ha denunciato la presenza di almeno 3.400 mercenari provenienti da Paesi africani legati all’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) nell’area di Zella, località situata a metà strada tra le città di Marada e Hun, nella provincia di Al Jufra nella Libia occidentale. In una dichiarazione rilasciata ad “Agenzia Nova”, Darah ha sottolineato inoltre che i mercenari, provenienti in gran parte del Ciad, controllano vaste aeree del distretto di Jufra e sono giunti in Libia sulla base di un accordo con il comandante dell’Lna, generale Khalifa Haftar. Darah ha affermato che ieri alla parata per le celebrazioni dell’Operazione dignità organizzata dall’Lna presso la base militare di Benina, a Bengasi, erano presenti almeno 3.000 mercenari siriani. Darah ha sottolineato che anche il Sudan sta ancora inviando mercenari in Libia, rivelando che l’ultimo trasferimento di 1.500 persone sarebbe avvenuto alla fine del mese sacro del Ramadan (terminato il 12 maggio).(Lit)