Covid: Palù (Aifa), verità su origine non la sapremo mai, solo i cinesi la sanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La verità sull’origine del Covid-19 “non la sapremo mai”. Lo ha detto il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, ospite alla trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai3. “Tutte le ipotesi restano sul tappeto. Come sia arrivato non si saprà mai senza la collaborazione dei cinesi”, ha aggiunto rispondendo alla domanda sulla possibile origine in laboratorio del virus. Per l’esperto “tutto è possibile, solo i cinesi possono dirci la verità”.(Rin)