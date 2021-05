Roma 2021: Raggi a banchetti M5s a Ostia, "avanti, non fermiamo cambiamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha fatto visita ai banchetti del M5s a Ostia, allestiti in vista delle elezioni amministrative. "Ieri sono passata a salutare i cittadini in piazza Anco Marzio a Ostia. È stato un bel momento di partecipazione insieme a tutti i portavoce, agli assessori, agli attivisti e ai sostenitori. Abbiamo avuto modo di parlare e confrontarci sul lavoro che stiamo portando avanti. N.on fermare il cambiamento, avanti con coraggio", scrive su Facebook la sindaca (Rer)