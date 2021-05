Covid: Palù (Aifa) variante indiana non pericolosa, può essere controllata con vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per definire pericolosissima una variante "bisogna aver accertato che c’è un aggravamento delle condizioni e questo" nel caso di quella indiana "non è vero". Lo ha detto il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, ospite alla trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai3. La variante indiana "circola anche da noi, meno dell’1 per cento, quella prevalente è la variante inglese, in alcune regioni anche la brasiliana, la nigeriana e la sudafricana in percentuali ridotte. Le abbiamo tutte", ha spiegato l'esperto. "Dobbiamo controllare che queste varianti non sfuggono agli anticorpi della vaccinazioni. Sappiamo che la variante indiana può essere controllata", ha concluso Palù.(Rin)