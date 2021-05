Roma 2021: Bordoni (Lega), grande successo ai gazebo per tesseramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di tesseramento del 29 e 30 maggio della Lega di Roma e del Lazio "ha riscosso un grandissimo successo nei gazebo" ed è stata "in'occasione di dialogo in un momento in cui la gente vuole tornare a incontrare la politica: i cittadini si aspettano unità e vogliono un'alternativa di governo per la Capitale d'Italia". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, in occasione dell'iniziativa del partito territoriale che ha allestito i suoi gazebo in più piazze del Lazio sia per il tesseramento che per raccogliere firme in difesa del made in Italy. "Serve – continua Bordoni - l'apporto di idee da parte di tutti, senza distinzioni fra la classe politica e mondo delle professioni, del lavoro, di forze nuove e giovani. Ognuno deve fare la sua parte e ritengo, in qualità di responsabile del dipartimento regionale Commercio della Lega, fondamentale aiutare le nostre aziende e tutelare il made in Italy, le nostre eccellenze, il nostro know how in un mercato che in questo momento ce lo chiede. Nei nostri gazebo vince la grande partecipazione e la voglia di cambiare dei romani, che con convinzione e in gran numero sono venuti a trovarci. Un ringraziamento particolare - conclude - va al nostro coordinatore regionale Claudio Durigon, al coordinatore romano Alfredo Becchetti che insieme a tutti i nostri militanti hanno organizzato questa bellissima iniziativa". (Com)